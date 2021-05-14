Под Пермью две школьницы сожгли ферму ради видео для TikTok

https://static.news.ru/photo/f6ce824a-94a6-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имущество на сумму 150 тысяч рублей случайно спалили две школьницы в Пермском крае, пытавшиеся записать видеоролик для социальной сети TikTok. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошёл в Нытвенском районе. По сообщению полиции, подростки пробрались на местную ферму, где обнаружили две скирды соломы общим весом более 195 тонн. Они начали поджигать сухие стебли растений, а затем тушить их.

В результате девочки не смогли справиться с разгоревшимся пламенем, испугались и убежали. В результате сгорело имущество фермы. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные. Виновных помогли найти показания местных жителей.

С подростками и их родителями проведена разъяснительная беседа. На родителей также составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Позже комиссия по делам несовершеннолетних решит вопрос о постановке школьниц на профилактический учёт в полиции.

Кроме того, владелец фермы в частном порядке может взыскать с родителей девочек возмещение нанесённого ущерба.

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