Под Пермью две школьницы сожгли ферму ради видео для TikTok

Имущество на сумму 150 тысяч рублей случайно спалили две школьницы в Пермском крае, пытавшиеся записать видеоролик для социальной сети TikTok. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент
В результате девочки не смогли справиться с разгоревшимся пламенем, испугались и убежали. В результате сгорело имущество фермы. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.
Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные. Виновных помогли найти показания местных жителей.
С подростками и их родителями проведена разъяснительная беседа. На родителей также составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Позже комиссия по делам несовершеннолетних решит вопрос о постановке школьниц на профилактический учёт в полиции.
Кроме того, владелец фермы в частном порядке может взыскать с родителей девочек возмещение нанесённого ущерба.
Ранее склад, на котором хранились деревянные поддоны, загорелся в подмосковном посёлке Горки Ленинские. Огонь охватил пять тысяч квадратных метров площади.