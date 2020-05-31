Под Омском взорвался жилой дом

https://static.news.ru/photo/50e05f86-a31d-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsomsk55/vk.com

В одном из микрорайонов Омска, посёлке Береговом, огонь полностью уничтожил жилой двухэтажный деревянный барак. Начавшийся пожар привёл к взрывам двух газовых баллонов, которые сопровождались огромными выбросами пламени. Пострадали четыре жильца этого дома.

На момент прибытия первых расчётов открытым огнём горел деревянный дом барачного типа на площади более 300 кв. метров, — рассказали порталу bk55.ru в региональном ГУ МЧС.

Пожарные боролись с огнём более пяти часов, движение в месте ЧП было перекрыто. В результате инцидента пострадали двое мужчин 1955 и 1980 годов рождения и два ребёнка: трёх и одного года. Одного мужчину с 50-процентными ожогами тела госпитализировали, остальных после оказания помощи отпустили.

Как писал NEWS.ru, при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли 60-летняя женщина и её 10-летний внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. По предварительной информации, пожар в четырёхэтажном доме произошёл в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье.