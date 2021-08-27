Под Красноярском 13-летняя угонщица устроила ДТП с КамАЗом

В Красноярском крае 13-летняя девочка угнала автомобиль марки Toyota Carina. Как сообщает «МК в Красноярске», выехав на трассу, школьница не справилась с управлением и попала в ДТП.

Авария произошла 24 августа в 04:00. Подросток без ведома родителей взяла ключи от машины, принадлежащей знакомому её матери, решив покататься вместе со своими 14-летними подругами. Родители в это время были на работе. Девочки выехали в сторону Ачинска по трассе Р-255 «Сибирь». При повороте семиклассница не справилась с управлением, наехала на дорожный знак, после чего врезалась в грузовой автомобиль КамАЗ. Сами школьницы не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. На родителей девочки заведено дело о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.