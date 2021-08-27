Под Красноярском 13-летняя угонщица устроила ДТП с КамАЗом
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:20, 27 августа 2021
Фото: gibdd24/vk.com
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В Красноярском крае 13-летняя девочка угнала автомобиль марки Toyota Carina. Как сообщает «МК в Красноярске», выехав на трассу, школьница не справилась с управлением и попала в ДТП.
Авария произошла 24 августа в 04:00. Подросток без ведома родителей взяла ключи от машины, принадлежащей знакомому её матери, решив покататься вместе со своими 14-летними подругами. Родители в это время были на работе. Девочки выехали в сторону Ачинска по трассе Р-255 «Сибирь». При повороте семиклассница не справилась с управлением, наехала на дорожный знак, после чего врезалась в грузовой автомобиль КамАЗ. Сами школьницы не пострадали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. На родителей девочки заведено дело о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.
Ранее фельдшер и водитель скорой помощи погибли в результате ДТП в Уфимском районе Республики Башкортостан. Инцидент произошёл ранним утром 18 августа на 1484-м километре автодороги М-5. Водитель скорой помощи совершил наезд на грузовик КамАЗ, остановившийся для замены колеса.