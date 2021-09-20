По пути в вуз пермский стрелок стрелял по автомобилям

Тимур Бекмансуров, прежде чем устроить бойню в пермском вузе, обстрелял проезжавший мимо автомобиль. Соответствующее видео появилось в Сети. Водитель машины не пострадал.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как молодой человек выходит с тротуара на проезжую часть и наводит оружие на двигающийся навстречу автомобиль. Затем на лобовом стекле машины со стороны водителя появляются трещины.

Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, ещё 29 пострадали.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сам стрелок был ранен при задержании и в настоящее время находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое. Семерых раненых отправили спецбортом на лечение в Москву.

Ранее следствие установило, что до вуза Бекмансуров добирался на такси. Он вызвал машину через агрегатор и доехал до железнодорожной станции, откуда до университета ему оставалось пройти несколько сотен метров. Личность водителя такси установлена. Он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу.