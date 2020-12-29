По факту пыток кипятильником в иркутском СИЗО завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/cd778f92-49d5-11eb-a73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело заведено по факту пыток включённым кипятильником 29-летнего заключённого Кежика Ондара в СИЗО-1 Иркутска. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело <...> по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 29-летнему осуждённому, — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщил NEWS.ru правозащитник Владимир Осечкин, в Туве история с пытками Кежика Ондара вызывала большой общественный резонанс и возмущение. Чтобы встретиться с пострадавшим, в Иркутск приехала уполномоченный по правам человека в республике Ольга Россова.

Из Тувы каждый день выезжают машины в Иркутск с родственниками заключённых и инициативными группами. Протест нарастает и власти отправили Россову, чтобы как-то успокоить тувинцев и создать видимость принятия мер. При этом ни начальник пыточного СИЗО Игорь Макеев, ни начальник ГУФСИН [по Иркутской области] Леонид Сагалаков не отстранены от исполнения обязанностей, — рассказал правозащитник.

По его словам, Кежика Ондара пытали с апреля по ноябрь 2020 года в СИЗО-1 Иркутска, в частности били током, а в ноябре изнасиловали в изощрённой форме. В изолятор его этапировали из ангарской ИК-15, где весной произошёл бунт заключённых. После пыток заключённого переместили в медсанчасть иркутской ИК-6.

Сам Кежик в сознании, у него очень серьёзная черепно-мозговая травма, в глазах даже не двоится, а четверится. Он смутно помнит обстоятельства изнасилования, в ходе которого ему порвали внутреннюю часть кишечника. Но он помнит, что с апреля он содержался в «пресс-хате» СИЗО-1, его регулярно связывали и избивали жестоко, пытали и принуждали подписать признательные показания в убийстве какого-то заключённого в ИК-15 в период акции протеста и бунта, — добавил Осечкин.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре над заключённым Кежиком Ондаром жестоко поиздевались, изнасиловав с применением включённого кипятильника, который во время экзекуции взорвался. Когда об этой истории стало известно, в ГУФСИН по Иркутской области пообещали провести «тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего в СИЗО-1».