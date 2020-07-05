По факту гибели российского солдата в Гюмри возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/fe11e8fa-beac-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Фото: prosecutor.am

Армянская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти российского военнослужащего в городе Гюмри.

Расследование ведётся по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК Армении). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна.

В Южном военном округе (ЮВО) отметили, что признаков насилия на теле солдата не обнаружено. Предполагается, что причиной его смерти стали личные обстоятельства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, военнослужащего 102-й российской военной базы С. Салихова обнаружили мёртвым 4 июля в одной из квартир дома 8/1 по улице Акопяна города Гюмри. В жилище также нашли письмо, содержание которого пока не раскрывается.

Российская военная база дислоцируется в Армении в соответствии с договором от 1995 года. В 2010 году срок её пребывания был продлён до 2044 года.