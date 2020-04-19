Площадь лесных пожаров в РФ приближается к 25 тысячам га

https://static.news.ru/photo/ded40ca0-81f0-11ea-b1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По состоянию на 19 апреля на российской территории зафиксировано 45 лесных пожаров общей площадью 24,7 га.

Крупнейший очаг находится в Забайкалье, там огонь распространился на площади более 20 га. Также леса горят в Бурятии, Карачаево-Черкессии, Приамурье, Республике Алтай, в Тюменской и Омской областях, Еврейской автономной области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

В тушении задействованы более 20,6 тысячи человек и более 500 единиц техники, в том числе 20 самолётов.

Как писал NEWS.ru ранее, пришедший на территорию Амурской области циклон принёс с собой дым палов из КНР. Спутники зафиксировали множество точек, связанных с поджиганием травы на полях. Дым несёт на территорию России южным ветром.