Петербурженка принесла к медцентру тело матери в сумке

https://static.news.ru/photo/3929f0c6-f29d-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах странного происшествия, которое произошло в Пушкинском районе города. Там женщина принесла к порогу местного центра общей врачебной практики тело своей матери, упакованное в сумку.

50-летняя жительница поселка Ленсоветовский по имени Светлана примерно час пыталась достучаться до работников медицинской организации. Однако время было поздним, и заведение не работало. Тогда необычная посетительница вызвала полицию, сообщают «Невские новости».

Оперативникам ей пришлось объяснить причины смерти 80-летней матери. По её словам, пенсионерка скончалась естественным образом несколькими днями ранее. Однако дочь не стала сообщать в компетентные органы о произошедшем и несколько дней жила с покойной в одной квартире.

Лишь когда тело начало подвергаться естественным природным изменениям, она выбрала наиболее доступный способ самостоятельной транспортировки и отправилась к медикам.

Детали этой истории и причины некоторых поступков женщины пока доподлинно неизвестны, в них разбираются полицейские.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в доме на Саратовской улице, где жила скончавшаяся недавно певица Валентина Легкоступова, нашли тела двух женщин. Жившая в одной из квартир 58-летняя медсестра умерла за две недели до этого, а её 93-летняя парализованная мать — пару дней спустя, промучившись без еды и воды.