На территории Литвы 21 марта врачи зафиксировали первую смерть пациента, заражённого коронавирусом нового типа. Об этом во время радиоэфира сообщил представитель по связям с общественностью национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Гедрюс Сурплис.
Он отметил, что трагедия произошла в городе Укмерге. Скончавшийся пациент входил в группу риска по возрастным показателям.
Пациент из возрастной группы риска по коронавирусу скончался в ночь на субботу в больнице города Укмерге. Ситуацию с состоянием здоровья покойного осложняли хронические заболевания, — передаёт ТАСС слова Сурплиса.
На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок, писал NEWS.ru.