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На Флотской улице на севере Москвы 21 марта патрульно-постовая машина попала в ДТП. В результате аварии пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщили представители столичной Госавтоинспекции.

На пересечении Флотской улицы и улицы Лавочкина автомобиль наехал на препятствие. В результате один из полицейских получил травмы, — приводит ТАСС сведения от ГИБДД. Как отмечается в сообщении, в настоящее...