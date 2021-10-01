Пассажирский поезд столнулся с грузовиком в Пензенской области

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло на переезде в Лунинском районе Пензенской области. В результате локомотив и три вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

Инцидент произошёл 2 октября около 05:40 недалеко от станции Гольцовка на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде. Столкнулись грузовик и пассажирский поезд № 116, следовавший по маршруту Адлер — Томск. В поезде находились 336 пассажиров, в том числе 34 ребёнка.

В результате столкновения локомотив и три вагона сошли с рельсов. Также повреждение получило железнодорожное полотно.

По предварительным данным, никто не пострадал. Прогнозируется задержка движения трёх пассажирских поездов.

Ранее сообщалось. что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Волгоградской области.