Пассажирский поезд столнулся с грузовиком в Пензенской области

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло на переезде в Лунинском районе Пензенской области. В результате локомотив и три вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.
Инцидент
В результате столкновения локомотив и три вагона сошли с рельсов. Также повреждение получило железнодорожное полотно.
По предварительным данным, никто не пострадал. Прогнозируется задержка движения трёх пассажирских поездов.
Ранее сообщалось. что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Волгоградской области.