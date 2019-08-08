Девушка, выжившая в ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском, рассказала об аварии. Кристина Абрамова получила лёгкие травмы. Её молодому человеку повезло меньше: он попал в реанимацию с переломом таза.
Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек. <...> Все были в шоке, паника была, никто не понимал, что происходит, — рассказала девушка в интервью телеканалу «360».
Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Там столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва.