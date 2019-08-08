https://static.news.ru/photo/35d92944-b9d9-11e9-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs23

Девушка, выжившая в ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском, рассказала об аварии. Кристина Абрамова получила лёгкие травмы. Её молодому человеку повезло меньше: он попал в реанимацию с переломом таза.

Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек. <...> Все были в шоке, паника была, никто не понимал, что происходит, — рассказала девушка в интервью телеканалу « 360 ».

Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Там столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва.

Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами внедорожника, сообщал News.ru.

По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.