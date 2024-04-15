Пассажира с алкоголем на 3 млн рублей задержали в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово задержали пассажира, который провез в своем багаже элитный алкоголь общей стоимостью 3 млн рублей, рассказала «Вестям Подмосковья» пресс-служба таможни аэропорта. По их данным, это был гражданин Вьетнама, который прилетел из ОАЭ.

Таможенники остановили пассажира, когда тот проходил «зеленый коридор». В его багаже обнаружили специальный пенопластовый бокс, в который он упаковал элитный алкоголь: бутылку французского вина Domaine de la Romanee-Conti урожая 2019 года, которую эксперты оценили в 2,6 млн рублей. Там же лежали четыре бутылки итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года.

Запрещено ввозить из-за рубежа более 5 л алкоголя с концентрацией спирта свыше 0,5%. Тару алкоголя свыше 3 л нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины. Их размер составляет €10 за литр, — уточнили в пресс-службе.

Вьетнамец объяснил, что вез вино для себя и не знал о том, что алкоголь необходимо задекларировать. По факту контрабанды возбудили уголовное дело.

Ранее в саратовском аэропорту собака нашла в сумке пассажира $10 тысяч, которые тот хотел незаконно вывезти из страны. Ищейка по кличке Грета унюхала запах валюты на досмотре в международном аэропорту Гагарин.