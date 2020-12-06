Пассажир устроил стрельбу в автобусе в Москве

https://static.news.ru/photo/f0f44164-375f-11eb-ad8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стрельба произошла в салоне пассажирского автобуса в Москве. Происшествие случилось на пересечении 1-го Митинского переулка и Митинской улицы.

Стрелок открыл огонь в салоне автобуса № 614, в конфликте участвовали трое пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

Полиция задержала стрелявшего. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности жуткой трагедии в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе Подмосковья. По словам соседки погибших, «бандиты гнались за своими жертвами по посёлку и стреляли, убили их и сожгли».