Парламент Бурятии сообщил о гибели депутата

https://static.news.ru/photo/5dfed83a-ca43-11ea-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лоншаков Фото: hural-rb.ru

Депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков погиб в воскресенье, 19 июля, в ДТП. Панихида по погибшему и его похороны состоятся 21 июля в селе Курумкан, на родине депутата.

О случившемся сообщает пресс-служба парламента.

Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова, — говорится в сообщении на сайте Хурала.

ДТП произошло на 357-м км трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян в районе села Ярикто. Находившийся за рулём Toyota Land Cruiser 49-летний народный избранник не справился с управлением, иномарка перевернулась. От полученных травм Лоншаков скончался на месте.

Александр Лоншаков был членом комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии. Являлся членом фракции «Единая Россия». Он работал генеральным директором ООО «Дорожник».

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