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Происшествия

Пациент «ковидного» госпиталя найден мёртвым с ножевым ранением

12:15, 14 ноября 2020 291
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 87-летнего пенсионера, который проходил лечение в Светлоярской центральной районной больнице, переоборудованной под лечение больных коронавирусом, обнаружили её сотрудники. Мужчина получил удар ножом в грудь. Об этом сообщил источник.

Пациента в 2:00 посещала медсестра, всё было спокойно. В 4:00 его нашли мёртвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки, — рассказал собеседник «Интерфакса».

Пожилой пациент поступил в госпиталь 29 октября, потом его состояние ухудшилось, и 8 ноября его перевели в реанимацию. Там он пошёл на поправку, и врачи вернули пенсионера в обычную палату, где он получал кислородную поддержку. При этом официальной информации о произошедшем пока нет. 

Как писал NEWS.ru, ранее в столичном районе Покровское-Стрешнево нашли 25-летнюю девушку с ножевым ранением в области шеи. 

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