Открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы ликвидировано

https://static.news.ru/photo/92d4323a-c093-11ea-85b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы на площади 10 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН начался пожар.

Возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров, пожарные извлекли три баллона с газом, — цитирует сообщение агентство.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что произошло возгорание битума.

Как писал NEWS.ru, из-за баллонов с газом на крыше горящего здания НИИ существовала опасность взрыва.