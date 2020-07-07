Открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы на площади 10 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее стало известно, что в Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН начался пожар.
Возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров, пожарные извлекли три баллона с газом, —
цитируетсообщение агентство.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что произошло возгорание битума.
Как писал NEWS.ru, из-за баллонов с газом на крыше горящего здания НИИ существовала опасность взрыва.
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