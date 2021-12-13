Отец напавшего на монастырь в Серпухове собирал коллекцию оружия

Отец 18-летнего нападавшего на гимназию при монастыре в Серпухове увлекался стрельбой и коллекционировал оружие. В Instagram-аккаунте 41-летний Андрей Струженков публиковал фото огнестрельного и стрелкового оружия с подписью «хобби». 13 декабря его сын привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря, в результате пострадали 12 человек.

Основной деятельностью Струженкова является ремонт автомобилей и установка окон. Однако, как видно из его Instagram, мужчина увлекается стрельбой из различных видов оружия, а также коллекционированием ружей. Подпись под одной из фотографий ружья: «Долгожданный в коллекцию. ВПО 925 к 2. СХП. Кто знает, тот поймёт».

Инцидент произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, 18-летний выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии находится сам нападавший — ему оторвало ногу.

По некоторым данным, юноша решил устроить взрыв из-за личной неприязни к преподавателям, в период обучения он подвергался буллингу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.