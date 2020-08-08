От осложнений после коронавируса умер митрополит Кубанский Исидор

https://static.news.ru/photo/3c599a18-d951-11ea-b630-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 8 августа умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 79 лет.

Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в своём Telegram-канале.

8 августа 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, — говорится в сообщении.

В Кубанской митрополии рассказали, что митрополит, являвшийся председателем Высшего общецерковного суда с 2008 года, умер «после непродолжительной тяжёлой болезни».

По словам епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), Митрополит Исидор вместе с другими церковными судьями с нуля создавал практику рассмотрения дел на высшем церковном судебном уровне.

Для меня он остался прежде всего первым и многолетним, до конца своей жизни председателем Общецерковного суда, которому я имел честь помогать в подготовке и проведении заседаний, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на 65-м году жизни скончался викарий Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) архиепископ Штутгартский Агапит (Горачек). Он умер в результате продолжительной и тяжёлой болезни.