Один человек погиб в ДТП на АЗС в Самаре

Один человек стал жертвой ДТП на автозаправочной станции в Самаре. Мужчина скончался до прибытия медиков.
Инцидент произошёл ранним утром 3 июня в Куйбышевском районе. Автомобиль LADA Vesta на большой скорости протаранил стелу на АЗС.
По мнению очевидцев аварии, погибший 46-летний водитель автомобиля мог быть пьян. Кроме того, свидетели ДТП отметили, что мужчина ехал с громкой музыкой, сообщает местный телеканал «Губерния».
Момент ДТП был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Ранее NEWS.ru писал, что YouTube-блогер Димас из Батайска попал в аварию в центре Санкт-Петербурга. Он находился за рулём жёлтого Lamborghini Huracan стоимостью 17–18 млн рублей, который должен был вручить победителю устроенного им самим розыгрыша.
Добавьте наши новости в избранные источники