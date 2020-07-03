Один человек погиб в ДТП на АЗС в Самаре

https://static.news.ru/photo/5c57b236-bdcd-11ea-83c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек стал жертвой ДТП на автозаправочной станции в Самаре. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Инцидент произошёл ранним утром 3 июня в Куйбышевском районе. Автомобиль LADA Vesta на большой скорости протаранил стелу на АЗС.

По мнению очевидцев аварии, погибший 46-летний водитель автомобиля мог быть пьян. Кроме того, свидетели ДТП отметили, что мужчина ехал с громкой музыкой, сообщает местный телеканал «Губерния».

Момент ДТП был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

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