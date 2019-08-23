https://static.news.ru/photo/42bb7d8a-c571-11e9-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В результате пожара в двухэтажном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в результате пожара было эвакуировано 16 человек, один погиб. ЧП произошло в ночь на пятницу, 23 августа, в восьмиквартирном жилом доме по улице Инициаторов. Площадь, охваченная огнём, составила 70 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее News.ru писал о гибели мужчины и троих его малолетних детей в результате пожара в деревне Скворцово в Красноярском крае. По данным Следственного комитета, возгорание могла спровоцировать непотушенная сигарета.