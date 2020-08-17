Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Кировской области

https://static.news.ru/photo/eb19dffa-e125-11ea-8b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на федеральной автодороге «Вятка» в Кировской области один человек погиб и ещё семь пострадали.

Инцидент произошёл на 414-м километре трассы в Юрьянском районе — столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка ВАЗ-2115, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что в числе пострадавших один ребёнок. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, семья из Иркутской области погибла в ДТП с двумя большегрузами, возвращаясь из Крыма домой в Омской области. Супруги и их 10-летняя дочь отдыхали на юге, куда ездили на своей машине Toyota Noah.