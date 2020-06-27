Один человек погиб и четыре были ранены в перестрелке на границе Ингушетии

https://static.news.ru/photo/adfeddba-b910-11ea-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владикавказ/vk.com

На границе Ингушетии с Северной Осетией вечером 26 июня в ходе перестрелки был убит один человек. Ещё четверых участников конфликта госпитализировали с ранениями, сообщили журналистам представители пресс-службы МВД Ингушетии.

Отмечается, что конфликт со стрельбой произошёл возле ресторана «Замок» у объездной дороги Назрань — Моздок приблизительно в 21:40 по местному времени. Заведение находится на северной окраине села Майское Северной Осетии. В указанное время к ресторану подъехали два автомобиля — Nissan Teana и ВАЗ-2109. Из них вышли пять человек. Между мужчинами развязался конфликт, в результате которого участники событий пустили в ход огнестрельное и травматическое оружие (на месте полицией позднее были найдены гильзы от патронов к «травмату» и охотничьему ружью). Один человек умер, четверых мужчин отвезли в больницу.

Несмотря на то что территория, где произошёл инцидент, относится к юрисдикции органов власти соседнего региона, руководство МВД по Ингушетии, учитывая, что все пострадавшие ингуши, при этом часть из них — жители республики и госпитализированы в ингушскую больницу, оперативно среагировало на происшествие. Для содействия коллегам из Северной Осетии туда была направлена группа сотрудников, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ведомства.

В МВД подчеркнули, что все участники перестрелки установлены и задержаны. Полицейские устанавливают причину произошедшего. По версии от источника, перестрелка произошла из-за крупной суммы денег.

Похожий эпизод произошёл в Ингушетии 27 июня. Неизвестные люди обстреляли автомобиль, в результате чего ранены двое. Инцидент произошёл в Назрановском районе Ингушетии. Раненые госпитализированы, но точных данных об их состоянии на данный момент нет. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru ранее, СК Дагестана сообщил о перестрелке. Участниками инцидента стали представители золотой молодёжи. Конфликт произошёл вечером 23 июня 2020 года. Сын бывшего главы Шамильского района Махачкалы Суракат Асиятилов открыл огонь из карабина «Сайга» по племяннику бывшего начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова. По данным следствия, нападавший произвёл семь выстрелов. Омаров скончался на месте от полученных травм.