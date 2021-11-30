Один человек погиб и 21 пострадал в ДТП с автобусом в Татарстане

Под Елабугой произошло ДТП с автобусом, в ходе которого пострадал 21 человек, ещё один человек погиб. Как пишет РИА Новости, вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру на девятом километре автодороги Елабуга — Гари — Абалач.

Пострадавших перевозят в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказался. Сначала было известно о гибели пассажира автобуса и 15 травмированных. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, прокуратура начала проверку.

На 08:45 — всего 21 пострадавший. Один человек погиб, — уточнил позже представитель местного Минздрава.

Ранее стало известно, что в Кирове загорелся пассажирский автобус. В момент ЧП в нём находилось 25 человек, все они успели выскочить. Транспортное средство выгорело полностью. Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, пожар начался в моторном отсеке. Происшествие на движение общественного транспорта не повлияло.

Также сообщалось о том, что в Карелии опрокинулся туристический автобус со студентами. Как сообщили в пресс-службе МВД, всего в автобусе находились 34 человека, шестеро получили травмы, пятеро из них были госпитализированы. Автобус двигался в сторону города Сортавала, когда при прохождении левого поворота водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.