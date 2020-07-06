Обвинившая фотографа в изнасиловании модель обняла его на прощание

https://static.news.ru/photo/47667c52-bf87-11ea-8b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Модель Дарья Фисун на прощание обняла фотографа Сергея Берменьева, которого сама же позднее обвинила в изнасиловании. Видео с их прощанием появилось 6 июля в соцсетях.

На кадрах видно, как модель и фотограф (без штанов) выходят из двери, вероятно в прихожую. Девушка оглядывается в поисках зеркала, поправляя волосы. Берменьев и Фисун о чём-то говорят, после чего модель обнимает «насильника» и несколько секунд стоит, положив голову ему на плечо.

После этого он провожает её, закрывает входную дверь и возвращается в квартиру. Последние кадры появившегося в Сети видео запечатлели Фисун уже в парадной многоквартирного дома. Девушка проходит мимо консьержа и достаёт мобильный телефон.

Позднее Фисун сообщала, что захотела принять участие в кастинге, который проводил фотограф в своей студии. Она пришла в квартиру Берменьева, расположенную в центре Москвы, на улице Зоологическая. Инцидент произошёл в период с 00:00 до 03:00, утверждает девушка.

Модель приехала в назначенное время, и её встретил уже сам фотограф. Мужчина предложил ей выпить, а затем повёл её в спальню, положил на кровать и изнасиловал.

После этого Берменьев отвёл её в ванную комнату, помог умыться и отпустил домой. На следующий день он написал ей в социальных сетях, чтобы узнать, добралась ли она до дома и как себя чувствует.

Сам фотограф следующим образом прокомментировал эти обвинения.

Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы, — приводит его слова РИА Новости.

Сергей Берменьев — советский и российский фотохудожник, портретист. Его объективу позировали первые лица государства, актёры, режиссёры, музыканты, в частности Арнольд Ньюман, Иосиф Бродский, Айзек Стерн, Аль Пачино.

Как ранее писал NEWS.ru, Фисун уверена, что она не единственная, кто пострадал от рук фотографа.