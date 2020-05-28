Новосибирский суд рассмотрит дело водителя, сбившего насмерть журналиста

https://static.news.ru/photo/3b16ee1e-a0c9-11ea-bf39-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalininsky.nsk.sudrf.ru

Калининский районный суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который 30 марта в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть известного журналиста и телеведущего Антона Лучанского. В настоящее время местная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

В сообщении ведомства говорится, что ранее мужчина судим не был. Его обвиняют в нарушении ПДД, в нетрезвом виде, которое повлекло за собой гибель человека. Сам подсудимый свою вину полностью признал.

Водитель следовал по крайней левой полосе проезжей части со скоростью не менее 90 километров в час. В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд, — цитирует РИА Новости сообщение новосибирской прокуратуры.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс- служба МВД по Татарстану сообщилао происшествии в Казани. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил инспектора ДПС. Сотрудник ГИБДД с тяжёлыми травмами госпитализирован.