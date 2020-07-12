Невеста в Москве умерла из-за аллергии на орехи

https://static.news.ru/photo/093ed700-c43f-11ea-abc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшаяся во время собственной свадьбы в Москве невеста страдала от аллергии на орехи. 25-летняя Александра съела на праздничном банкете несколько конфет, в составе которых был запрещённый для неё продукт.

Свадьбу отмечали на территории усадьбы Царицыно. После регистрации молодожёны и их близкие пошли гулять по любимым местам. Потом они отправились в ресторан, где уже были накрыты праздничные столы.

Однако во время веселья невеста внезапно начала задыхаться. Гости торжества вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие по вызову врачи заявили, что у Александры анафилактический шок. Доктора обратились за помощью к реаниматологам. Однако им не удалось спасти жизнь невесты.

У Александры с детства была аллергия на орехи. Заказывая блюда для банкета, родные акцентировали на этом внимание. Однако, как выяснилось позже, конфеты, находившиеся на столах, содержали в своём составе фрагменты орехов, передаёт «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, 11 июля на трассе М-8 в Московской области произошло ДТП, в результате которого погибла мотоблогер Ксения Никитина.

Авария произошла около 11 утра на 87-м километре трассы. Женщина, находясь за рулём мотоцикла, врезалась в трактор. От полученных травм девушка скончалась на месте.