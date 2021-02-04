Несколько человек погибли при взрыве в офисе Красного Креста в Германии

В здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. Причиной инцидента, по предварительным оценкам, стала утечка газа.
В результате взрыва есть жертвы, однако число погибших и пострадавших пока не уточняется,
Отмечается, что в здании возможны новые взрывы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, территория вокруг офиса МКК оцеплена.
Ранее NEWS.ru писал, что на съёмочной площадке в городе Санта-Кларита в Калифорнии произошёл взрыв. В результате три человека получили серьёзные ранения, они были госпитализированы с ожогами второй и третьей степени тяжести.
На месте съёмок из-за взрыва загорелась местная растительность, однако локальный пожар удалось быстро потушить.