Несколько человек погибли при взрыве в офисе Красного Креста в Германии

https://static.news.ru/photo/49ddd50c-6789-11eb-bf2c-96000091f725_660.jpg Фото: via www.imago-images.de

В здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. Причиной инцидента, по предварительным оценкам, стала утечка газа.

В результате взрыва есть жертвы, однако число погибших и пострадавших пока не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что в здании возможны новые взрывы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, территория вокруг офиса МКК оцеплена.

Ранее NEWS.ru писал, что на съёмочной площадке в городе Санта-Кларита в Калифорнии произошёл взрыв. В результате три человека получили серьёзные ранения, они были госпитализированы с ожогами второй и третьей степени тяжести.

На месте съёмок из-за взрыва загорелась местная растительность, однако локальный пожар удалось быстро потушить.