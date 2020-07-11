Неизвестный в Петербурге открыл стрельбу в здании Совкомбанка

https://static.news.ru/photo/dbfdd232-c385-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Неизвестный мужчина 11 июля забежал в отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге и произвёл несколько выстрелов. Злоумышленник открыл стрельбу в здании на улице Ветеранов.

Об инциденте журналистам сообщили очевидцы. По имеющейся информации, днём в отделение банка забежал мужчина. Преступник, как отметили собеседники сотрудников СМИ, сделал несколько выстрелов. После этого стрелок вышел из банка и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112».

В конце мая мужчина напал на отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. По словам очевидцев, сначала он намеревался совершить ограбление, но когда к месту инцидента прибыла полиция, захватил заложников. Здание было взято штурмом. Никто в результате не пострадал. Нападавший пребывал в неадекватном состоянии и был направлен на экспертизу.

Как ранее передавал NEWS.ru, неизвестный злоумышленник ограбил одно из отделений Сбербанка в Ростове-на-Дону. При этом он угрожал работникам организации предметом, похожим на гранату. Инцидент произошёл утром 1 июля в Ворошиловском районе города.