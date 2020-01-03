https://static.news.ru/photo/7004e2b4-2f0b-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику. Ребёнку наложили три шва. Инцидент произошёл в Иркутске.

Его жизни ничего не угрожает. Преступника ищет полиция. По словам дедушки мальчика, семья отмечала праздник в садоводстве «Светофор». Выстрелов они не слышали из-за салюта. Во время фейерверка малыш упал и закричал.

Взрослые бросились к ребёнку, на руках занесли его в дом. И здесь, при свете ламп, ахнули: у мальчика было окровавлено лицо, поцарапана шея, — вспомнил родственник потерпевшего.

Когда мальчик начал снимать пуховик, то из капюшона выпала пуля калибра 7.62 на 39, пишет «KP Иркутск». Мужчина добавил, что стрельба могла вестись из карабинов «Сайга» или Симонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция разыскивает в Ростовской области Яна Ковтуненко. Его подозревают в поножовщине. По данным силовиков, он ударил ножом знакомого во время ссоры на пункте пропуска на границе с Украиной. Потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемый преступник скрылся.

Согласно ориентировке, мужчине 35–40 лет, рост — 160–170 см. Телосложение плотное, на лице щетина, волосы тёмного цвета. Ковтуненко видели в тёмной куртке. Может носить с собой холодное оружие.