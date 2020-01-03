Неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику. Ребёнку наложили три шва. Инцидент произошёл в Иркутске.
Его жизни ничего не угрожает. Преступника ищет полиция. По словам дедушки мальчика, семья отмечала праздник в садоводстве «Светофор». Выстрелов они не слышали из-за салюта. Во время фейерверка малыш упал и закричал.
Взрослые бросились к ребёнку, на руках занесли его в дом. И здесь, при свете ламп, ахнули: у мальчика было окровавлено лицо, поцарапана шея, — вспомнил родственник потерпевшего.
Когда мальчик начал снимать пуховик, то из капюшона выпала пуля калибра 7.62 на 39,
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция разыскивает в Ростовской области Яна Ковтуненко. Его подозревают в поножовщине. По данным силовиков, он ударил ножом знакомого во время ссоры на пункте пропуска на границе с Украиной. Потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемый преступник скрылся.
Согласно ориентировке, мужчине 35–40 лет, рост — 160–170 см. Телосложение плотное, на лице щетина, волосы тёмного цвета. Ковтуненко видели в тёмной куртке. Может носить с собой холодное оружие.
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