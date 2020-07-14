Неизвестный похитил ребёнка у актёра из «Улиц разбитых фонарей»

https://static.news.ru/photo/95e0140a-c5cd-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Георгий Поздняков Фото: kino-teatr.ru

У российского актёра Георгия Позднякова, снявшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия», похитили ребёнка. Мужчина обратился в полицию.

48-летний артист привёз своих детей на несколько дней к матери экс-супруги, которая живёт в Санкт-Петербурге. Во время прогулки с бабушкой неизвестный мужчина, предположительно, возлюбленный бывшей жены Позднякова, усадил малыша в машину и увёз в сторону Москвы, передаёт «Пятый канал».

Поводом для подозрений стал семейный конфликт. После расставания актёр с супругой не смогли решить, с кем останутся дети. По мнению Позднякова, бывшая жена попросту подговорила нового избранника на преступные действия. К счастью, позже похитителя удалось задержать. Сама женщина утверждает, что преступник ей незнаком.

Сейчас Поздняков выясняет с экс-супругой, с кем останутся их общие дети.