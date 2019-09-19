https://static.news.ru/photo/2b35b4fc-db31-11e9-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Москве полиция ввела план «Перехват» после похищения человека. Как стало известно News.ru, разыскивается минивэн Toyota белого цвета.

По предварительным данным, неизвестный похитил девушку возле торгового центра «Атлантис» на Варшавском шоссе. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее писал News.ru, двое мужчин, угрожая ножом и пистолетом, напали на возвращавшихся ночью с работы женщин на улице Молостовых в Москве. У одной из них они похитили пачку сигарет и 50 рублей, а другую изнасиловали, отобрав у неё газовый баллончик.