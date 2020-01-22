Вечером в среду, 22 января, неизвестные ворвались в гостиницу «РАО Академическая» и устроили стрельбу. В результате происшествия двое получили ранения.
Один из них получил огнестрельное ранение левого ребра и рану скуловой кости, второй — огнестрельное ранение брюшной полости.
В настоящее время проводится проверка.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице.
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