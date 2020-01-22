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Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 20 человек. Власти признали погибшими двух пропавших без вести людей.

Речь идёт о 17-летней гражданке Австралии Вайноне Лэнгфорд и 40-летнем гиде из Новой Зеландии Хейдене Маршалле-Инмане. Главный коронер постановил, что и Вайнона, и Хейден погибли на Уайт-Айленд, — сказано в...