https://static.news.ru/photo/a380eee8-4d61-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин.

Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115 и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Примерно через полчаса после нападения полиции удалось найти их автомобиль. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Главк МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тольятти неизвестные обстреляли шесть автобусов. Пассажиры не пострадали. По данным фактам возбуждено уголовное дело о вандализме. Полиция ведёт розыск злоумышленников.