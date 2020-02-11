Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу по автосалону на юго-востоке Москвы. В результате повреждены пять машин.
Инцидент произошёл на Рязанском проспекте. Неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115 и один из них произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия. Среди сотрудников салона и прохожих никто не пострадал.
Злоумышленники с места происшествия скрылись. Примерно через полчаса после нападения полиции удалось найти их автомобиль. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ),
Ранее NEWS.ru писал, что в Тольятти неизвестные обстреляли шесть автобусов. Пассажиры не пострадали. По данным фактам возбуждено уголовное дело о вандализме. Полиция ведёт розыск злоумышленников.
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