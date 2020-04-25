Названа предварительная причина жёсткой посадки вертолёта на Ямале

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Возможной причиной ЧП на Ямале, где вертолёт Ми-26 совершил жёсткую посадку, стал отказ левого двигателя. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Предварительно, произошёл отказ левого двигателя, — сообщил источник ТАСС.

Инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе ЯНАО. На борту вертолёта находились восемь человек. По уточнённым данным, пострадали шестеро. По меньшей мере у одного из них тяжёлые травмы.

По факту ЧП начата доследственная проверка. На место инцидента уже выехала оперативная группа, которая осмотрит место происшествия и установит все обстоятельства, писал NEWS.ru.