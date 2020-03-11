https://static.news.ru/photo/2c396ae6-63b8-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину-контролёра на станции столичного метро «Тёплый Стан». Подозреваемому инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти.

Он проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главк Следственного комитета (СК) по Москве. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 7 марта. Пассажир оттолкнул остановившую его женщину-контролёра. Та упала на пол, разбила голову и была госпитализирована.

Как заверили в СК, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.