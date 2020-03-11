В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину-контролёра на станции столичного метро «Тёплый Стан». Подозреваемому инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти.
Он проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 318 УК РФ,
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 7 марта. Пассажир оттолкнул остановившую его женщину-контролёра. Та упала на пол, разбила голову и была госпитализирована.
Как заверили в СК, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
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