Нападение на сотрудника СК произошло в Саратове

https://static.news.ru/photo/60ee23d0-ca83-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове произошло нападение на сотрудника областного управления Следственного комитета РФ. В данный момент угрозы его жизни нет.

Об этом сообщили в самом ведомстве. По его данным, инцидент произошёл утром 20 июля на проходной в здании областного СУ СК, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщало местное ИА «Взгляд-инфо», следователю брызнули кислотой в лицо. После этого его госпитализировали, а злоумышленника задержали. Им оказался фигурант одного из уголовных дел.

В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает, — говорится в сообщении СК.

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