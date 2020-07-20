Нападение на сотрудника СК произошло в Саратове

В Саратове произошло нападение на сотрудника областного управления Следственного комитета РФ. В данный момент угрозы его жизни нет.
Об этом сообщили в самом ведомстве. По его данным, инцидент произошёл утром 20 июля на проходной в здании областного СУ СК,
Как ранее
В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает, — говорится в сообщении СК.
Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные напали на дом в Ростовской области бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Хозяин дома получил ранения и находится в больнице, его сестра погибла.
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