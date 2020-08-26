НАК подтвердил ликвидацию террориста в Ингушетии

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Боевик открыл огонь по силовикам в Ингушетии во время задержания. Кроме того, он успел подорвать самодельную бомбу. В ходе контртеррористической операции (КТО) бандита нейтрализовали, заявили в в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка, — цитирует агентство ТАСС сообщение правоохранительных органов.

По предварительным данным, во время спецоперации гражданское население не пострадало. Кроме того, среди силовиков потерь нет. Правоохранительные органы начали необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В районе перестрелке найдены оружие, боеприпасы и остатки самодельного взрывного устройства.

По информации «Интерфакса», утром 26 августа в селе Али-Юрт Назрановского района правоохранители начали спецоперацию «по нейтрализации боевиков». Они блокировали въезд в село и выезд из него военными «Уралами», а также оцепили близлежащую территорию. Отмечается, что в зоне спецоперации идёт перестрелка между силовиками и боевиками, засевшими в одном из домов. По некоторым данным, боевиков было двое, розыск второго продолжается.

Накануне в МВД Ингушетии сообщили, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек. По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, писал NEWS.ru.