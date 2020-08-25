Боевик совершил самоподрыв во время спецоперации в ингушском селе

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Взрыв и пожар в пятиэтажке на улице Кубинка в Москве не связаны с газовым оборудованием.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз». По словам собеседника агентства, проверка показала, что все газовые приборы в доме целы и герметичны, сбоев в их работе не отмечено....