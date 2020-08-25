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Боевик совершил самоподрыв во время спецоперации в ингушском селе

12:23, 26 августа 2020
Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

В ингушском селе Али-Юрт один из боевиков погиб при взрыве во время спецоперации, когда силовики пытались задержать бандитов.

Как сообщает источник «360», террорист совершил самоподрыв при помощи надетого на себя пояса шахида.

По информации «Интерфакса», утром 26 августа в селе Али-Юрт Назрановского района правоохранители начали спецоперацию «по нейтрализации боевиков». Они блокировали въезд в село и выезд из него военными «Уралами», а также оцепили близлежащую территорию. Отмечается, что в зоне спецоперации идёт перестрелка между силовиками и боевиками, засевшими в одном из домов.

По некоторым данным, боевиков было двое, розыск второго продолжается.

Накануне в МВД Ингушетии сообщили, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек. По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, писал NEWS.ru

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