Боевик совершил самоподрыв во время спецоперации в ингушском селе

В ингушском селе Али-Юрт один из боевиков погиб при взрыве во время спецоперации, когда силовики пытались задержать бандитов.
Как
По информации «Интерфакса», утром 26 августа в селе Али-Юрт Назрановского района правоохранители
По некоторым данным, боевиков было двое, розыск второго продолжается.
Накануне в МВД Ингушетии сообщили, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек. По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, писал NEWS.ru
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