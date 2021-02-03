Автомобиль сбил двух детей на переходе на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/6375130c-6628-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В юго-западном регионе Москвы случилось ДТП с участием двух детей. Автомобиль сбил школьников в возрасте около 10 лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

В Южном Бутово, на Изюмской улице, в районе д. 52 автомобиль наехал на двух детей около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Попавшие под машину дети были госпитализированы. Об их состоянии и тяжести полученных травм информации не поступало.

Отмечается, что по предварительной информации, виновником ДТП является водитель автомобиля, который не снизил скорость и не пропустил юных пешеходов на переходе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Москвы произошла авария с участием четырёх транспортных средств, одно из которых был автомобилем ГИБДД. В результате происшествия погиб один человек. ДТП случилось на Кутузовском проспекте. Четыре машины столкнулись на дороге по направлению к центру Москвы после пересечения Минской улицы.