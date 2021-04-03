На Ваганьковском кладбище злоумышленники вскрыли колумбарий

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Неизвестные осквернили Ваганьковское кладбище, расположенное в центре Москвы. Они повредили административное здание и колумбарий. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто совершил данное деяние. Об этом в разговоре с журналистами в воскресенье, 4 апреля, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник отметил, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Силовики устанавливают обстоятельства повреждения колумбария и административного здания. Также идёт работа по определению ущерба от действий злоумышленников.

Сообщение об инциденте на Ваганьковском кладбище поступило по телефону 02 в субботу в 10:00 мск. Были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища, — цитирует РИА Новости сообщение от правоохранителей.

Как ранее передавал NEWS.ru, могила Армена Джигарханяна, умершего всего четыре месяца назад, на сегодня выглядит заброшенной и неухоженной. Журналисты «Экспресс газеты» побывали на кладбище, где покоится великий артист, и пришли в ужас от увиденного.

Народный артист похоронен рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище. Его могила постепенно зарастает мусором. Могила завалена увядшими цветами, которые никто не убирает.