На Урале толпа подростков жестоко избила школьницу

В Нижнем Тагиле толпа подростков жестоко избила школьницу. Несколько человек окружили девушку, не давая ей возможности убежать.
По словам очевидцев, драка произошла во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а. В Сети распространяются кадры инцидента, на которых видно, что несколько подростков избивают одну девушку, а остальные дети просто стоят рядом и наблюдают за происходящим. Очевидцы событий были поражены таким хладнокровием и цинизмом школьников.
Её били и пинали ногами, свалив на землю. Били до полуобморочного состояния! Но, к большому сожалению, в момент избиения поблизости не оказалось никого, кто бы мог вмешаться и остановить это зверство, — рассказала автор ролика. Судя по звукам, она пыталась остановить детей угрозами вызвать полицию, однако это не возымело эффекта.
Как
Распространяющийся в Сети ролик будет изучен сотрудниками службы по делам несовершеннолетних, а также будут установлены участники этого конфликта для принятия обоснованного решения, — рассказал официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.
Ранее NEWS.ru писал, что ученики одной из школ Кяхтинского района Бурятии попытались в шутку продать одноклассника, опубликовав соответствующее объявление в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. По её словам, о рекламном объявлении «о продаже несовершеннолетнего с его фотографией» ей сообщил местный житель.