На Урале толпа подростков жестоко избила школьницу

https://static.news.ru/photo/f19a3238-66ce-11eb-977b-96000091f725_660.jpg Фото: МУ МВД России

В Нижнем Тагиле толпа подростков жестоко избила школьницу. Несколько человек окружили девушку, не давая ей возможности убежать.

По словам очевидцев, драка произошла во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а. В Сети распространяются кадры инцидента, на которых видно, что несколько подростков избивают одну девушку, а остальные дети просто стоят рядом и наблюдают за происходящим. Очевидцы событий были поражены таким хладнокровием и цинизмом школьников.

Её били и пинали ногами, свалив на землю. Били до полуобморочного состояния! Но, к большому сожалению, в момент избиения поблизости не оказалось никого, кто бы мог вмешаться и остановить это зверство, — рассказала автор ролика. Судя по звукам, она пыталась остановить детей угрозами вызвать полицию, однако это не возымело эффекта.

Как передаёт «КП-Урал», после подростки оставили избитую девушку лежать на снегу, а сами удалились. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что пока заявлений о случившемся в отделы полиции Нижнего Тагила не поступало.

Распространяющийся в Сети ролик будет изучен сотрудниками службы по делам несовершеннолетних, а также будут установлены участники этого конфликта для принятия обоснованного решения, — рассказал официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

Ранее NEWS.ru писал, что ученики одной из школ Кяхтинского района Бурятии попытались в шутку продать одноклассника, опубликовав соответствующее объявление в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. По её словам, о рекламном объявлении «о продаже несовершеннолетнего с его фотографией» ей сообщил местный житель.