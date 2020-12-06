На станции метро в Москве задержали пассажира с боеприпасами

https://static.news.ru/photo/e610c17e-37c7-11eb-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали в московском метро 20-летнего пассажира, у которого были обнаружены боевые патроны.

Инцидент произошёл на станции «Киевская». В сумке у молодого человека при досмотре нашли 11 патронов калибра 7,62 мм. Из них десять предназначены для стрельбы, а ещё один патрон оказался учебным. По словам пассажира, боеприпасы он нашёл на полигоне одной их воинских частей в Московской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские нашли дома у жителя Москвы целый арсенал: пистолеты ТТ, Макарова и Стечкина, травматический пистолет, свыше 200 патронов и банки с порохом. Основанием для обыска послужило заявление, которое написала в полицию мать мужчины. В нём она пожаловалась на стрельбу в соседней комнате.