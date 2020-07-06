На северо-западе Венесуэлы загорелся нефтеперерабатывающий центр

https://static.news.ru/photo/09f823ec-bfc4-11ea-9792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Kehong/Global Look Press

На северо-западе Венесуэлы в штате Фалькон загорелся нефтеперерабатывающий центр Парагуана.

Пожар на каталитической установке НПЗ «Кардон» в Пунто-Фихо, штат Фалькон. С 11 часов утра пожарные борются с огнем на одном из заводов PDVSA, производящих бензин, — цитирует сообщение издание Diario.

Ранее на предприятии после ремонта было возобновлено производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен.

На сегодняшний день завод «Кардон» мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана.

NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул на свалке в Дагестане. Его площадь составляла около 400 квадратных метров. Для тушения привлекли восемь машин, семь из которых предоставила обслуживающая свалку компания «Лидер».