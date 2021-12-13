«На позитиве»: друг рассказал про отца юноши, устроившего взрыв в монастыре

Отец Владислава С., по предварительным данным устроившего взрыв в серпуховском женском монастыре — Андрей С. — «очень честный и ответственный», выполнял все поручения, рассказал NEWS.ru его коллега Алексей. Собеседник назвал Андрея «золотым человеком» и личным другом. Алексей также назвал знакомого «позитивным».

Андрей очень честный, ответственный. Этот человек — золотой для меня, он мой друг. Все поручения, которые ему давались — он всегда все выполнял, добрейший души человек. Он откликается на любую просьбу. Как его сын — не знаю, ни разу его не видел, а сам он сама доброта. Он всегда улыбчивый был, с улыбчивым настроением, не жаловался, никогда не видел его грустным. Не пьёт вообще кстати, по крайней мере ни разу не видел. Сколько раз предлагали — всегда отказывался, — отметил Алексей.

Инцидент произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, 18-летний выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии находится сам нападавший — ему оторвало ногу.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В областной прокуратуре заявили, что сам 18-летний нападавший госпитализирован, хотя ряд СМИ сообщал о его гибели. По предварительным данным, молодого человека вынесли из здания в крайне тяжёлом состоянии. Юношу осмотрели сапёры, опасных предметов на нём не обнаружено. На месте происшествия работают областная прокуратура, правоохранители, следователи и спецназ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жизням подростков, пострадавших при взрыве на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, ничего не угрожает. По его словам, все экстренные службы отреагировали оперативно.

По одной из версий, мотивом нападения стала личная неприязнь бывшего ученика церковно-приходской школы при религиозном учреждении к педагогам.