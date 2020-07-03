На незаконной вечеринке в Лондоне полицейских забросали кирпичами

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Семеро сотрудников лондонской полиции ранены при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в районе Хаммерсмит и Фулхэм. Инцидент произошёл поздно вечером 3 июля.

В Великобритании из-за опасности распространения COVID-19 массовые мероприятия запрещены.

Правоохранители отправились к месту тусовки после поступивших жалоб о мероприятии. Местные жители были недовольны большим скоплением людей, шумом, асоциальным поведением собравшихся и стычками между ними.

Когда стражи порядка прибыли на место, присутствовавшие на вечеринке встретили их враждебно, передаёт РИА Новости со ссылкой на полицию британской столицы. Дебоширы стали бросать в полицейских кирпичи и другие предметы.

Подобные собрания незаконны и сопряжены с опасностью для здоровья населения. Насилие, применённое <...> в отношении сотрудников полиции, неприемлемо, и мы не допустим подобного ни в каких проявлениях, — заявил заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор.

Он уточнил, что присутствовавших удалось разогнать только к 01:15 (03:15 мск). Для этого полицейским потребовалось подкрепление. Вместе с тем никого задерживать не стали.

Ранее на вечеринке в Рио-де-Жанейро, как писал NEWS.ru, в результате стрельбы четыре человека погибли и 11 получили ранения. Несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, местные жители неподалеку от района трущоб на севере города устроили вечеринку в честь национальных июньских праздников.