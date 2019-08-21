Челябинский депутат и главный врач местной больницы Азат Зарипов подозревается в убийстве соей жены. 50-летний мужчина задержан и уже признался в содеянном. По предварительной информации, мотивом убийства стала ревность. «Единая Россия» приостановило членство Зарипова в партии.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов посёлка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в неё два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Зарипова.

Азат Зарипов zato-lokomotivny.ru

По неофициальным данным, в день убийства депутат вернулся домой с рыбалки и заподозрил жену в измене — кровать была расстелена, к тому же в раковине лежала посуда. Вероятнее всего, она осталась после ужина на несколько персон. В ходе ссоры женщина призналась мужу в измене, в ответ на что тот схватил охотничье ружьё и два раза в неё выстрелил. Это произошло на глазах у детей. Зарипов сам позвонил в полицию и «скорую помощь», но его жена наутро скончалась в больнице. Супруга депутата была младше его на 18 лет.

«Единая Россия» приостановит членство депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда, — сообщила пресс-служба партии.

Что известно о парламентарии

Согласно биографии, Азат Зарипов родился 24 октября 1968 года. В 1994 году окончил Государственный медицинский институт. Работает главным врачом в МУЗ «Городская больница» Локомотивного городского округа. В Собрании депутатов Локомотивного городского округа был председателем комиссии по социальной политике, членом комиссии по бюджету и налоговой политике. Был дважды женат, имеет трёх детей.

Последним статусом Елены Зариповой в соцсети «ВКонтакте» был «У меня все замечательно! а как может быть ещё лучше?».

Елена Зарипова/vk.com

News.ru пообщался с коллегами Зарипова по депутатскому собранию.

Он одного со мной возраста, мы вместе в школе учились, так что я хорошо знаю его. Я не знаю, что там произошло. Был ли он агрессивен? Нет, никогда. Он даже не пьёт, насколько я знаю. Когда-то раньше выпивал, а сейчас даже на праздниках не позволяет себе. С женой у него нормально вроде было, — сообщил депутат Эдуард Ананьев.

Другой его коллега подчеркнул, что также не замечал за Зариповым агрессии или странного поведения.

Я не слышал, чтобы он проявлял агрессию к подчинённым. На личную жизнь не жаловался, — добавил Сергей Кашин.

Николай Макаров, депутат Собрания Локомотивного городского округа и близкий друг семьи Азата Зарипова, рассказал, что знал его с детства. По его словам, Зарипов в течение 19 лет пробыл в Собрании депутатов, отработав там четыре срока.

У него был отрыв по голосам неимоверный по отношению с другими кандидатами. Уважаемый человек. Он хоть днём, хоть ночью [выезжал на работу], в любое время, у него не было понятия выходной, — говорит Макаров.

Он добавил, что Азат Зарипов никогда не выпивал, даже на Новый год, так как болел сахарным диабетом. Про убитую жену депутата Елену, собеседник News.ru рассказал, что она работала одно время под началом Николая Макарова в системе ЖКХ бухгалтером-экономистом.

Лена, да она даже хмурая на работу не приходила! Не то чтобы там с синяками или ещё чем, это исключено. Вообще не понимаю. Я вот даже не знаю, почему мог произойти конфликт, — прокомментировал коллега Зарипова по депутатскому собранию.

Семью Зариповых он назвал «образцовой». По его словам, глава семьи постоянно проводил время с детьми.