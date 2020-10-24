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МВД начало проверку после массовой драки на проводах в армию под Саратовом

12:47, 25 октября 2020 41
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка проводится по факту массовой драки в Дергачёвском районе Саратовской области. Инцидент произошёл во время проводов в армию.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, конфликт начался днём 24 октября. Собралась большая толпа, однако сотрудники полиции смогли успокоить участников спора и предотвратить серьёзные последствия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что никто из участников конфликта задержан не был, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Симферополя скончался после потасовки с туристом, приехавшим из Чечни. Конфликт между ними произошёл в центре города.

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