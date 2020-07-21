Происшествия

Мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали на Новорижском шоссе

16:38, 21 июля 2020 83
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба подмосковного главка МВД России сообщила о госпитализации мужчины. Он был ранен из огнестрельного оружия. Инцидент произошёл в элитном коттеджном посёлке Береста на Новорижском шоссе в Подмосковье.

По данным сотрудников правоохранительных органов, неизвестный мужчина выстрелил в живот другому мужчине. Стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Мужчина обратился в медучреждение, — добавили в пресс-службе.

На данный момент полицейские устанавливают личность стрелка. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Остальная информация неизвестна, пишет РИА Новости.

NEWS.ru ранее писал, что неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по своему оппоненту в Москве. Инцидент произошёл на улице Вешняковской.

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