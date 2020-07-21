Мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали на Новорижском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сообщили о разрушительном смерче, который прошёл по побережью Сочи. Стихия разрушила пляжные палатки и снесла пляж в Олимпийском парке.

На одном из опубликованных в Интернете видео снято, как в воздух взмывает пляжная мебель и вещи туристов. Сначала поднялся сильный ветер. Потом за одну секунду напором воды с пляжа снесло...