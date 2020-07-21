Мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали на Новорижском шоссе

Пресс-служба подмосковного главка МВД России сообщила о госпитализации мужчины. Он был ранен из огнестрельного оружия. Инцидент произошёл в элитном коттеджном посёлке Береста на Новорижском шоссе в Подмосковье.
По данным сотрудников правоохранительных органов, неизвестный мужчина выстрелил в живот другому мужчине. Стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
Мужчина обратился в медучреждение, — добавили в пресс-службе.
На данный момент полицейские устанавливают личность стрелка. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Остальная информация неизвестна,
NEWS.ru ранее писал, что неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по своему оппоненту в Москве. Инцидент произошёл на улице Вешняковской.
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