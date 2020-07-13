Мужчину отравили из-за денег и золотой цепочки в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/89436070-c524-11ea-9df3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в разбое в центре столицы.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, к 21-летнему жителю столицы недалеко от бара на улице Покровка подошёл неизвестный человек. Между ними завязался разговор, в итоге мужчина предложил своему новому знакомому распить алкоголь. Юноша согласился. Вскоре он потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи госпитализировала его в клинику. В организме потерпевшего были обнаружены психотропные препараты.

В территориальный отдел полиции обратился 21-летний приезжий. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него телефон и золотую цепочку, когда он находился в бессознательном состоянии, — отмечено в сообщении.

Вскоре полицейские задержали отравителя. Он оказался приезжим, у него изъяли украденные деньги и золотую цепочку. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Красногорске госпитализированы двое детей с отравлениями. Главк СКР по МО организовал проверки по данным инцидентам. Дети попали в больницу 28 июня. У мальчика было диагностировано отравление нефтепродуктами. Предполагается, что он выпил жидкость для розжига. Двухлетней девочке поставлен диагноз «отравление химическим раствором». Она выпила дезинфицирующее средство.