В Сочи мужчина сбил ребёнка и не остановился

Полиция города Сочи проверяет случай, когда мужчина на электросамокате сбил ребёнка. По итогам возбудят уголовное дело, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Сочи Андрея Кошелева.

Столкновение произошло на улице Конституции. Оно было зафиксировано на видео и опубликовано в СМИ. На кадрах видно, что мужчина врезается в ребёнка и не останавливается. Журналисты сообщали, что отец ребёнка догнал нарушителя через два квартала.

По данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщил Кошелев.

Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить ограничение свободы на три года.

Ранее стало известно, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.